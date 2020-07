‘Gelekte lijst met namen kandidaat ministers niet het finaal regeerteam’

Op social media circuleert momenteel onderstaande lijst met namen van kandidaat ministers voor de nieuw te vormen regering in Suriname. Volgens de coalitie partners is de lijst een authentiek stuk, maar geen weergave van het finaal regeerteam.

De partijen zeggen in een persbericht dat de voorzitter van de VHP, in zijn hoedanigheid als leider van de nieuwe coalitie, een verzoek bij de PG heeft gedeponeerd. Dit is de reguliere procedure bij potentiële kandidaat-ministers. Vanwege het intensief karakter en de duur van zulke onderzoeken, moeten deze tijdig worden ingediend.

“In dit stadium zal bij nog meerdere mensen deze procedure worden opgestart. De partijstructuren worden ook in deze nog steeds gekend. Deze lijst is dus geen weergave van het finaal regeerteam”, aldus de coalitie in een persbericht.

Partijen melden verder in het persbericht: “In het kader van transparantie doen wij deze berichtgeving uitgaan. Dit doen wij echter niet zonder te betreuren dat op deze wijze wordt omgesprongen met dergelijke gevoelige persoonlijke informatie. Wij drukken de samenleving nogmaals op het hart om de nieuwe coalitie alle ruimte te gunnen om te komen tot een voor Suriname optimale samenstelling van het nieuw kabinet.”

De lijst: