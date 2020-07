Dit jaar geen centrale registratie nieuw schooljaar Suriname

Voor het komend schooljaar 2020/2021 in Suriname heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geen centrale registratie periode. Dit zei onderwijsdirecteur Natasia Bennanon op de COVID-19 persconferentie van woensdag 8 juli.

“U begrijpt dat bij de centrale registratie er grote groepen mensen bij elkaar komen. Vanwege de COVID-19 situatie kunnen wij dat nu niet hebben. Om te voorkomen dat ouders in groten getale naar de centrale registratie moeten komen, hebben wij als ministerie maatregelen getroffen dat uw kind ingeschreven wordt of ingeschreven blijft”, zei de Surinaamse onderwijsfunctionaris. Bennanon gaf verder aan dat het zo is dat ieder kind dat aangemeld wordt onderwijs zal genieten. Die verzekering werd gegeven door de directeur. “Het ministerie zal er alles aan doen dat elk kind wordt geplaatst”.

Inschrijvingsperiode schooljaar 2020/2021 leerjaar 1 tot 8:

De inschrijvingsperiode voor leerjaar 1 (kleuter A) is van woensdag 15 juli tot en met vrijdag 17 juli. Voor de inschrijving is nodig het familieboek, een CBB-uittreksel, het vaccinatieboekje en het inschrijfgeld. De afschrijvingsperiode voor leerjaar 2 tot en met 8 (kleuter B t/m klas 6) is van maandag 20 juli tot en met dinsdag 21 juli 2020. Dit geldt voor kinderen die om welke rede dan ook afgeschreven moeten worden van de huidige school en ingeschreven moeten worden op een andere school. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school voor deze zelfde groep is van woensdag 22 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020. Voor de inschrijving is nodig het afschrijvingsbriefje, het rapportboekje, een CBB-uittreksel en het inschrijfgeld. De periode voor rapportuitreiking, met uitzondering van leerjaar 8, is van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020. De scholen mogen aan de hand van hun situatie zelf bepalen op welke dag in deze periode zij de rapporten uitreiken.

COVID-19 regels naleven

Tijdens de inschrijving wordt een beroep gedaan op de ouders om de aanwijzingen van het personeel op te volgen en de COVID-maatregelen in acht te nemen. “U komt aan op de school waar u het kind wil plaatsen, u staat rustig in de rij en u wacht uw beurt af. Aan de hand van het aantal beschikbare plekken op de school, zullen er nummers verstrekt worden. Als u in de rij staat, maar u bent niet in aanmerking gekomen voor een nummer, raakt u niet in paniek, de schoolleiders hebben de instructies en er zijn registratieformulieren die u kunt invullen. In samenspraak met de inspectie en met u zal nagegaan worden op welke school uw kind geplaatst zal worden”, aldus Bennanon.