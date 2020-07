Illegale Dominicaan (19) zonder rijbewijs rijdt door na verkeersongeval

De Surinaamse politie heeft een illegaal in Suriname verblijvende Dominicaan aangehouden, nadat deze doorgereden was na een aanrijding. Het gaat om de 19-jarige Kecidry C. die op donderdag 2 juli is aangehouden door de politie van het bureau Munder, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie kreeg op die dag melding van een botsing op de hoek van de Piet Ezechielstraat en de Kwattaweg. Een personenautobestuurder was tegen een schutting gebotst met het gevolg dat de schutting zwaar beschadigd raakte. Na de botsing reed de autobestuurder weg zonder contact te maken met de benadeelde.

De bestuurder van het voertuig bleek in de Piet Ezechielstraat straat woonachtig te zijn. Een vrouw maakte contact met de politie en verklaarde dat zij de auto reed toen de botsing plaats vond met de schutting. Ooggetuigen hadden echter verklaard dat een jongeman de bestuurder van het voertuig was. Dat was aanleiding voor de politie om de vrouw flink aan de tand te voelen.

Zij gaf op een gegeven moment toe dat de bestuurder een 19-jarige jonge man was genaamd Kecidry. Voorts dat Kecidry haar huisgenoot was. Kecidry werd opgespoord en aangehouden omdat de vier uren waar binnen hij zich kon aanmelden bij de politie verstreken was.

Kecidry bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Hij heeft de Dominicaanse nationaliteit en vertoeft illegaal in Suriname. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De vrouw is in het bezit van een geldig rijbewijs en wilde Kecidry in bescherming nemen.

Zij is door de politie heen gezonden na een ernstige waarschuwing meldt het KPS.