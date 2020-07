VIDEO: Schade door harde windstoten in Nickerie

Vanochtend omstreeks 06.00u is Nickerie getroffen door harde windstoten. Bomen zijn omgevallen en een aantal daken van huizen zijn weggewaaid. Het Korps Brandweer Suriname is nu bezig om hulp te bieden. Ook zijn bestuursambtenaren bezig om de schade van burgers in kaart te brengen.

Op diverse foto’s is te zien dat met name de schade aan huizen groot is, zoals ook hieronder te zien is. Maar ook andere gebouwen zijn getroffen; zo is een tribune van het voetbalveld van Mulo 2 gesneuveld. Het commissariaat bekijkt nu op welke manier acuut hulp aan getroffen burgers kan worden geboden.

Één van de getroffen woonhuizen

In onderstaand filmpje is ook te zien dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan doordat stroomkabels beschadigd zijn geraakt.