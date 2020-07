10 politieagenten beschikbaar voor beveiliging DNA voorzitter Brunswijk

Via social media wordt momenteel een brief verspreidt waarin te lezen zou zijn dat de onlangs gekozen voorzitter van De Nationale Assemblée in Suriname, Ronnie Brunswijk, voor zijn persoonlijke beveiliging de beschikking krijgt over 10 personen.

Deze 10 personen zijn allemaal in dienst van het Korps Politie Suriname (KPS). De brief komt van minister Getrouw en is gericht aan KPS korpschef Roberto Prade. Deze is ook hieronder te lezen.

De brief heeft al diverse tongen losgemaakt waaronder die van NDP platform Faya Pepre Nieuws (FPN). Die schrijft daarover:

“De staat heeft al een tekort aan politie ambtenaren en een tekort aan financiën. In de samenleving is het geroep naar bezuinigingen gestegen.” Ook het aantal van 10 wordt te veel geacht volgens FPN.