Beheerder appartementencomplex misbruikt en filmt jonge vrouw

De Surinaamse politie heeft onlangs de 31-jarige Jamaicaan Rohan J. in Suriname aangehouden, nadat een 22-jarige vrouw aangifte tegen hem had gedaan van misbruik. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Vanwege zijn functie als beheerder beschikte Rohan over reserve sleutels van alle toegangsdeuren en binnendeuren van de appartementen. Op zondagavond 28 juni ging hij zonder toestemming het appartement en de slaapkamer binnen waar het latere slachtoffer en een nicht zich op dat moment bevonden.

Het slachtoffer en haar nicht joegen Rohan hun appartement uit. Voor het naar bed gaan deden de jonge vrouwen hun slaapkamerdeur op slot. Zij haalden daarna de sleutel uit het slot denkende dat het veiliger was om de sleutel niet in het slot te laten.

In de vroege ochtend van maandag 29 juni werd het slachtoffer uit haar slaap gewekt door Rohan. Hij had de kamerdeur open gemaakt met een reserve sleutel. Rohan had een mes in de hand waarmee hij haar bedreigde met de dood. Hij sommeerde haar om stil te blijven en onder bedreiging met het mes voerde hij haar weg uit haar appartement. Haar nicht, die in diepe rust was, merkte niets op van deze vrijheidsberoving.

Vervolgens bracht Rohan het slachtoffer naar een andere leegstaand appartement, alwaar hij haar misbruikt heeft. Rohan legde dit misbruik vast op zijn zaktelefoon, maar wel zodanig dat niet te zien is dat hij daarbij een mes in de hand hield. Na zijn daad liet hij het slachtoffer gaan haar bedreigende met de dood en met de verspreiding van de door hem opgenomen filmbeelden.

Het slachtoffer was zo bang dat zij niets vertelde aan haar nichten. Haar nichten merkten wel op dat het slachtoffer met iets zat. Zij adviseerden haar toen om naar huis te gaan, hetgeen zij ook deed. Nadat het slachtoffer de locatie verlaten had kreeg zij de moed om een van haar nichten op te bellen en te vertellen wat haar overkomen was. Ook haar ouders werden op de hoogte gebracht van de verkrachting.

Op advies van haar ouders en haar nichten deed het slachtoffer aangifte van verkrachting tegen Rohan bij de politie. Nadat de aangifte opgenomen was werd Rohan opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Rohan, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld. Zijn zaktelefoon is in het belang van het onderzoek in beslag genomen meldt de politie.