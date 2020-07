Half miljoen euro voor Suriname opgehaald tijdens inzamelingsactie Nederlandse TV

De inzamelingsactie die woensdagavond op de Nederlandse TV werd gehouden voor Suriname, heeft in anderhalf uur ruim een half miljoen euro opgebracht. Dat werd zojuist bekend gemaakt door ‘Tante Es’. Het bedrag kan oplopen omdat mensen blijven storten en de toegezegde bedragen nog erbij opgeteld moeten worden.

Om ziekenhuizen in Suriname te helpen in de strijd tegen het coronavirus was er vanavond een benefietuitzending op NPO 1. De tv-actie Nederland voor Suriname was bedoeld om geld in te zamelen voor apparatuur, beschermende materialen en afdelingen om besmette patiënten te kunnen behandelen.