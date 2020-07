84-jarige man is 17e coronadode in Suriname

In Suriname is vandaag nog een persoon overleden als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een 84-jarige man die was opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. De teller op de officiële Surinaamse COVID-19 website is zojuist ook bijgewerkt. Vandaag is 1 persoon positief getest en 29 zijn genezen verklaard.

Het totaal aantal besmettingen sinds de coronauitbraak begin maart is 635. Het aantal actieve cases bedraagt nu 184. 5 personen liggen op Intensive Care en in totaal zijn 434 personen genezen. Momenteel zijn er 221 personen in quarantaine.

10 coronapatiënten zijn niet te bereiken om officieel genezen verklaard te worden. Vanaf vandaag worden deze patiënten ook aangegeven op de COVID-19 website onder LFTU (Loss to follow up).