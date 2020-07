Gewapende roofoverval bij rijstbedrijf en pompstation

In de nacht van maandag op dinsdag, rond 04.00u, heeft zich een gewapende roofoverval voorgedaan bij een rijst- en veevoerbedrijf aan de Magentakanaalweg in Suriname. De bewaker werd door twee gewapende mannen overrompeld en gekneveld.

De verdachten zagen kans het gebouw middels braak te betreden. Het bedrijf werd overhoop gehaald. Ook hebben de mannen zich via de vliering toegang verschaft naar de kantoorruimte van een pompstation, dat vlak naast het vervoerbedrijf gevestigd is (foto).

Ook daar werd de boel overhoop gehaald. Het is vooralsnog onduidelijk wat er allemaal is buit gemaakt uit de gebouwen. De verdachten verlieten de plaats en gingen in onbekende richting. Het pompstation is voorzien van camera, echter hebben de daders de kabels doorgesneden en de DVR box meegenomen.

De zaak is in onderzoek en overgedragen aan de recherche van regio Midden.