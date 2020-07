Braziliaanse goudzoeker gevallen in mijn en verdronken

Een Braziliaan is maandag verdronken in een goudmijn te Grankreek in het district Sipaliwini.

Volgens de politie was de Braziliaan vermoedelijk bezig goud te ontginnen in de mijn. Op een bepaald moment is hij toen ongelukkigerwijs gevallen en verdronken. Zijn collega’s troffen hem aan, maar constateerde dat hij niet meer leefde.

De politie in Suriname kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan.