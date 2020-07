Zestiende coronadode in Suriname genoteerd

In Suriname is dinsdag nog een coronapatiënt om het leven gekomen. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website die kort voor middernacht is aangepast. Het aantal mensen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 16.

Het gaat om een man die is overleden in de Intensive Care Unit (ICU) van Regionaal Ziekenhuis Wanica. De coronadode van eerder op de dag is een patiënt die lag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Dinsdag zijn 20 personen positief getest en maar liefst 90 genezen verklaard. Door het versoepelde ontslagbeleid dat maandag was aangekondigd, zijn 90 personen genezen verklaard. 216 personen die in overheidsquarantaine waren, zijn ook naar huis gestuurd.