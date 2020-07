Vandaag 20 nieuwe coronabesmettingen en 90 personen genezen

Vandaag zijn 20 personen positief getest op het coronavirus in Suriname en maar liefst 90 genezen verklaard. Dat blijkt uit de cijfers van de officiële Surinaamse COVID-19 website.

Door het versoepelde ontslagbeleid dat gisteren was aangekondigd, zijn vandaag 90 personen genezen verklaard. 216 personen die in overheidsquarantaine waren, zijn vandaag ook naar huis gestuurd. In de ochtend werd de 15e coronadode genoteerd.

Het totaal aantal besmettingen sinds de coronauitbraak begin maart is met de 20 nieuwe gevallen gestegen naar 634. Het aantal actieve cases bedraagt nu 204. 7 personen liggen op Intensive Care, 405 personen zijn genezen en 15 zijn overleden. Momenteel zijn er in totaal 225 personen in quarantaine.