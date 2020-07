Woning in Suriname afgebrand, eigenaar in Nederland

Een hoogbouw woning, die deels van hout en deels uit steen is opgetrokken, is op zaterdagmiddag 4 juli geheel afgebrand. De politie van het bureau Houttuin kreeg de brandmelding van het Command Center. Toen de politie bij de woning arriveerde stond die al in lichter laaie. De ingeschakelde brandweer belastte zich met de blussingswerkzaamheden.

De eigenaar van het huis vertoefd momenteel in Nederland. Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat een arbeider van de huiseigenaar op een belendend pand bezig was werkzaamheden te verrichten met een cirkelzaag. Daarbij tapte de arbeider stroom af van het huis dat aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. Op een gegeven moment viel de stroom uit en omdat de arbeider de cirkelzaag niet meer nodig had ging hij niet direct na waarom de stroom uitgevallen was.

Opeens zag de arbeider rookwolkjes uit de bovenste verdieping van het huis komen waarna hij op onderzoek uitging. Hij trof een dikke rookontwikkeling aan in de bovenste verdieping. Vervolgens maakte de arbeider telefonisch contact met de hulpdiensten.

De Forensische afdeling van de politie, in samenwerking met de brandweer, is bezig met het onderzoek. De exacte oorzaak van deze brand is nog niet bekend meldt de politie.