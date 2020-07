Filmpje van vrouw die ‘directeur van belasting’ betrapt op vreemdgaan gaat viraal

Een filmpje waarin een boze Surinaamse vrouw te zien is die tegen een man in een auto staat te schreeuwen, is afgelopen 24 uur flink gedeeld via Whatsapp en social media. Uit de beelden valt op te maken dat de vrouw haar man op heterdaad met een andere vrouw in de auto betrapt zou hebben. De boze vrouw in kwestie noemt haar man ‘directeur van belasting‘.

In het filmpje, dat door een bezoeker van de Hermitage mall is opgenomen bij de MC drive, zien we de vrouw voor de auto staan, terwijl ze tegen de man in de auto aan het schreeuwen is. Ze roept daarbij dingen als “Rij me dood” en “Het is toch schande, je bent een **** getrouwde man. Heer heer directeur, kijk wat voor **** hij doet“.

De vrouw in kwestie heeft achteraf toegegeven dat ze woest was en vanwege haar emoties flink tekeer ging. Het opgenomen filmpje ging vrijwel meteen rond in Suriname, via Facebook en WhatsApp groepen en is ook hieronder te zien:

🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭 Directeur van Belastingen??? Posted by Furgél Nieuwsgierige Hek on Saturday, 4 July 2020