Overheid versoepelt coronamaatregelen ondanks stijging besmettingen

De Surinaamse regering heeft zondagavond tijdens een televisie statement laten weten dat de eerder gestelde COVID-19 maatregelen worden aangepast. Ondanks de stijging van het aantal besmettingen, vandaag met 29, worden de coronamaatregelen versoepelt. Dit geldt echter niet voor het Oosten van Suriname dat gezien wordt als een HOT Zone zei vice-president Ashwin Adhin in een toespraak.

“Oost-Suriname is een hotzone vanwege een groei van cases op diverse locaties aan deze grens; alsook vanwege de sterke stijging van besmette gevallen aan de Franse zijde. Om verdere verspreiding in deze hotzone te voorkomen, blijven alle maatregelen ongewijzigd van kracht. Ik benadruk dat er dus géén aanpassingen komen in de hotzone Oost-Suriname! Alle grenzen blijven ook gesloten” aldus Adhin.

De aanpassingen die de overheid per maandag 6 juli 2020 om 05:00 uur ’s ochtends zullen toestaan voor alle andere gebieden in Suriname, zijn:

● Aanpassing I. Religieuze groeperingen, de horecasector, sportscholen en casino’s die in overleg met het Nationaal COVID-19 Management Team de benodigde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, mogen weer mensen toelaten in hun bedrijf en/of gebedshuis. De 1,5 meter afstand houden, het handen wassen en het dragen van mond- en neusbescherming, blijft hierbij van kracht.

● Aanpassing II. Contactberoepen, zoals kapsalons, barbershops, fysiotherapie, kunnen weer openen, mits zij de gestelde maatregelen van het Nationaal COVID-19 Management Team opvolgen.

● Aanpassing III. De partiële lockdown zal nu gelden van 22.00 ‘s avonds tot en met 05.00u in de ochtend.

● Aanpassing IV. Vanaf maandag 6 juli zullen de scholen weer onderwijs aanbieden aan de examenklassen op alle niveaus. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal hiertoe alle aanwijzingen blijven communiceren.

● Aanpassing V. Het Openbaar Vervoer mag hun diensten hervatten onder uitvoering van de protocollen die ontwikkeld zijn om gezondheids-veiligheid voor het reizend publiek te garanderen. Nadere informatie hieromtrent volgt deze week.

De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. In grote ruimtes, waarbij er voldoende afstand mogelijk is tussen personen en waar er ventilatie aanwezig is, wordt echter een groter totaalaantal personen toegestaan. Contactsporten, zoals voetbal, basketbal en gevechtsporten zijn niet toegestaan. Ook discotheken, nightclubs, dancings en bordelen blijven gesloten.

Wat betreft grote ruimten worden op de eerstvolgende persconferentie van het COVID-19 Management Team nadere informatie gegeven.