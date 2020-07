Meisje (12) neemt verdelgingsmiddel in na aangesproken te zijn over gebruik mobiel

Een 12-jarig meisje in Suriname heeft vrijdag in het district Wanica een verdelgingsmiddel ingenomen. Dit nadat zij continu bezig was met haar mobiele telefoon en daarover aangesproken werd door een familielid.

De tiener was continu bezig met haar mobiele telefoon. Op een bepaald moment trok het de aandacht van een familielid die haar daarover aansprak. Het meisje vond het niet leuk dat zij werd aangesproken en nam toen kort daarna een verdelgingsmiddel in.

De familie ontdekte na enige tijd dat de 12-jarige een verdelgingsmiddel had ingenomen en bracht haar voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp. Zij is opgenomen in het ziekenhuis. Haar gezondheidstoestand is niet bekend.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.