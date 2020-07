TV: Typhoon opent op 19 juli nieuwe seizoen van VPRO Zomergasten

Publieke omroep De VPRO maakt de afgelopen week de zes vrouwen en mannen bekend die in juli en augustus hun tv-avond mogen samenstellen in het bekende TV programma Zomergasten. Rapper Typhoon, wiens echte naam Glenn de Randamie is, opent het seizoen en is op zondag 19 juli als eerste te gast in het programma.

Dit voorjaar kwam Typhoon voor het eerst sinds zijn doorbraakalbum ‘Lobi da Basi’ (2014) met twee nieuwe singles: Ogen Dicht en Alles is Gezegend. Die muziek kwam er niet vanzelf. Het succes van Loba di Basi en een overvolle concertagenda duwden De Randamie na 2015 een zwarte periode in waarin hij kampte met een zware burn out.

Hij trad anderhalf jaar niet op. Met therapie en het hervonden geloof herpakte hij zichzelf. ‘Een nieuwe reis, een nieuw leven’, deelde hij op Instagram. Door de coronacrisis kan hij zijn energie op het grote podium nog even niet kwijt.

Op 1 juli werd bekend dat Glenn de Randamie onderdeel uitmaakt van het adviescollege dat de komende tijd gesprekken organiseert over het Nederlands slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving.

Typhoon is de eerste Zomergast van 2020. Janine Abbring praat met hem op zondag 19 juli om 20.15 uur op NPO. Zijn tv-avond zal ongetwijfeld gaan over afkomst, racisme, privacy.

“Wat geweldig dat ik in een mooie en lange traditie van Zomergasten nu een avond televisie mag vullen met mijn inspiratie, hartenzaken en liefde. Ik hoop op een avond als een reis. En zoals James Baldwin, die zeker gaat langskomen, zegt: van een reis weet je nooit precies waar die gaat uitkomen. Ik hoop op een avond die raakt, inspireert en ook activeert” aldus de rapper.