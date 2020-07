Man die in Suriname rivier sprong gered door omstanders

Een man die afgelopen vrijdag in de Suriname rivier sprong en dreigde te verdrinken, is door omstanders gered. Het voorval vond plaats nabij de Platte Brug aan de Waterkant (foto), schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Omstanders die het zagen gebeuren alarmeerden de politie en schoten de man te hulp. Hij werd uit het water gehaald waarna bleek dat hij ademhalingsproblemen had. De inmiddels aangekomen politie schakelde een ambulance in, die de man afvoerde voor medische behandeling aldus de krant.

Volgens Times bestaat het vermoeden dat het gaat om een psychiatrische patiënt van het PCS, die vermoedelijk zelfmoord wilde plegen. De krant plaatste deze foto op de voorpagina van haar editie zaterdag: