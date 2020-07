Richtlijnen passagiers en buschauffeurs vastgesteld voor openbaar vervoer

Tijdens de laatste COVID-19 persconferentie heeft Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), instructies meegegeven waar reizigers en buschauffeurs zich aan zullen moeten houden om veilig te reizen met het openbaar vervoer.

Een hiervan is dat indien een passagier een verhoogde temperatuur heeft of andere COVID-19 verschijnselen vertoont, deze passagier geen gebruik mag maken van het openbaar vervoer in Suriname. “Bij een kwetsbare gezondheid kan reizen met het openbaar vervoer namelijk extra risico’s met zich meebrengen en is het beter openbaar vervoer te vermijden”.

Richtlijnen chauffeurs:

Hand sanitizers bij de ingang van bussen.

Bij schoonmaak van de bussen, handschoenen verplicht.

Bij regenval geen instap van passagiers.

Te allen tijde verantwoord blijven naar de passagiers toe.

Verplicht mond en neus bedekking tijdens de rit.

Houd de ventilatie in de bus optimaal. Erop toezien dat de ruiten altijd open zijn.

Achter de zitplaats van de chauffeur mag niet gebruikt worden.

Markeer zitplaatsen waar niet op gezeten mag worden.

Houd de bus schoon na elke rit, bijvoorbeeld geen gebruikte mondkapjes op de vloer.

Desinfecteer bij elke schoonmaak de plekken die vaak aangeraakt worden, zoals chauffeursstoel en stuur, dashboard, de passagiersingang, handgrepen en leuningen.

Scherm de bestuurdersplek af van het passagiersgedeelte met een waarschuwingslint, zodanig dat de afstand met de chauffeur 1.5 meter bedraagt.

De richtlijnen moeten gedeeld worden op posters en flyers bij de ingang van de bus.

Passagiers moeten vooraf worden geïnformeerd over het in- en uitstappen.

De chauffeur moet erop toeziet dat passagiers zich aan de regels houden

Van de stoelen in het midden mag er geen gebruik worden gemaakt.

Richtlijnen passagiers:

Verplicht mond- en neusbedekking tijdens de rit.

Stap de bus niet in wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere symptomen heeft.

Houdt u zich aan de regels die door de chauffeur zijn medegedeeld. Indien een passagier weigert de COVID-19 protocollen te volgen dan kan de chauffeur u de toegang verbieden.

Richtlijnen bij in- en uitstap:

Het in- en uitstappen moet stapvoets gebeuren.

Blijf bij het in- en uitstappen de onderlinge afstand van 1.5 meter behouden.

Laat geen afval achter in de bus bij het uitstappen, bijvoorbeeld gebruikte mondkapjes

Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtstbij de uitgang zitten als eerst uitstappen