Dieven kappen en stelen 32 trossen bacoven bij bacoven bedrijf

De Surinaamse politie heeft drie dieven aangehouden die 32 trossen bacoven van bomen gekapt en weggenomen hebben. Het gaat om de 28-jarige Roopesh K. alias ‘Bhaija’, Soeniel J. alias ‘Baboen’ (38) en de 40-jarige Radinder S. alias ‘Casper’ meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Deze drie mannen worden verdacht van diefstal in vereniging. Het strafbaar feit hebben zij gepleegd op woensdag 24 juni op een areaal van een bacoven bedrijf in Nickerie. De door hun gekapte kammen bacoven hebben zij vervolgens gesneden en in zwarte vuilniszakken weggevoerd.

Deze zakken met bacoven zijn doorverkocht aan derden voor in totaal Srd.1.600,-. De opbrengst hebben de mannen vervolgens onderling verdeeld. Ze zijn op vrijdag 26 juni aangehouden door de politie van het bureau Jarikaba. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het trio in verzekering gesteld door de politie.

De helers zijn ook in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden. Zij waren bereid de gestolen bacoven terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn deze helers, na verhoor en een ernstige waarschuwing, heengezonden door de politie.

De gestolen bacoven zijn terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.