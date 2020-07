Staatsolie Maatschappij Suriname lanceert Corporate Governance Code

Staatsolie Maatschappij Suriname heeft zijn Corporate Governance Code gelanceerd. Dit beleidsdocument zorgt voor het kader waarbinnen invulling gegeven wordt aan principes en bepalingen voor de bescherming van stakeholders. Dit is een belangrijke stap in het transformatieproces een wereldklassebedrijf te worden, meldt het Surinaamse bedrijf.

Nu er al twee significante olievondsten zijn gedaan in het offshore-gebied en er exploratieactiviteiten plaatsvinden bij de derde put, is bedrijf zich verder aan het voorbereiden op het moment dat de offshore-olieproductie daadwerkelijk van start gaat.

Met de implementatie van de Corporate Governance Code, zijn de randvoorwaarden gecreëerd zodat de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders van Staatsolie worden beschermd en wel door invulling te geven aan de volgende principes en bepalingen:

Langetermijnwaardecreatie

Effectief bestuur en toezicht

Verantwoordelijkheid

Integriteit

Transparantie

Beheersing van risico’s

Staatsolie is in het transformatieproces om een wereldklassebedrijf te worden. Eén van de belangrijke stappen in dat proces is het implementeren van de Corporate Governance Code. Staatsolie rekent erop dat alle stakeholders zich hieraan committeren en het bedrijf en land zich daardoor positioneren als de voorkeurspartner voor de offshore-olie-industrie.