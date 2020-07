Braziliaan schiet landgenoot dood na diens beschuldiging dat hij zijn vrouw lastig viel

De 34-jarige Braziliaan Elisvaldo S. heeft afgelopen zondag de 44-jarige Braziliaan Francisco Theodora Silva Correia doodgeschoten in een bar te ‘Dois Mil’ in het stuwmeer gebied. Dit gebeurde na een ruzie waarbij het slachtoffer de dader beschuldigde dat hij z’n vrouw lastig viel, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat Elisvaldo met Francisco en diens vrouw zat te borrelen in een cabaré (bar). Op een gegeven moment kreeg hij een heftige woordenwisseling met Francisco omdat die vond dat Elisvaldo zijn vrouw lastig viel.

Elisvaldo verliet de bar om vervolgens naar zijn kamp te lopen om een jachtgeweer te halen. Hij keerde gewapend met het jachtgeweer terug naar de bar en schoot Francisco neer. Francisco werd in zijn borstreek geraakt en was nagenoeg op slag dood.

Rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten, bijgestaan door leden van de Regio Bijstand Team Midden en de Forensische Opsporingsdienst, koersten op maandag 29 juni naar het gebied om een onderzoek in te stellen.

Onderweg naar de plek van het schiet incident kregen de rechercheurs de harde informatie dat de schutter zich op een locatie bevond in het gebied bekend als “Ston Bergi”. De locatie werd aangedaan en de schutter werd aangetroffen en aangehouden.

Het ontzielde lichaam van Francisco Theodora Silva Correia is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Elisvaldo, S. is overgebracht naar Paramaribo en is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het jachtgeweer waarmee hij geschoten heeft is in beslag genomen meldt de Surinaamse politie.