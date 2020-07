VIDEO: Woning volledig afgebrand te Charlesburg

Een woning is vanmiddag rond 12.25u volledig afgebrand in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een zogenoemde achterwoning aan de Peperboomstraat te Charlesburg (Texasproject).

De Surinaamse brandweer was snel ter plekke. Bewoners hebben wat inboedel kunnen redden, zoals in onderstaand filmpje te zien is, maar van de woning zelf is niets overgebleven. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het huis was niet verzekerd. Bekijk een filmpje van de situatie ter plekke: