Roofverdachten aangehouden en verwondt door buurtbewoners

Een tweetal rovers die vanmorgen een woning in Suriname binnendrongen en de bewoners overvielen, zijn bij hun vlucht door buurtbewoners aangehouden en tot bloedens toe mishandeld. Een van de mannen had zelfs kapverwondingen verneemt de redactie van Waterkant.Net.

De twee behoren tot een groep van vier gewapende en gemaskerde mannen die vanmorgen vroeg een woning te Winti Wai binnen drongen. Daar werden de huisbewoners overvallen en waren de rovers op zoek naar geld en sieraden. Ze doorzochten het huis en maakten een tas met geld en sieraden en een zaktelefoon van een van de bewoners buit.

Nadat ze de woning verlieten, riepen de bewoners heel hard om hulp. Een aantal buurtbewoners reageerden op deze noodkreet en wisten twee van de vier mannen aan te houden. Daarbij zouden de buurtbewoners het recht in eigen hand hebben genomen. Ze bonden de mannen vast aan handen en voeten waarna ze werden mishandeld.

Het gaat om Giovanni O. (30) en Romeo P. (36), een oud-bekende van de politie. Na de mishandeling werd de Surinaamse politie ingeschakeld. Deze kwam ter plaatste en trof inderdaad de twee mannen aan. Ze waren dusdanig mishandeld dat ze voor medische behandeling vervoerd moesten worden. Giovanni had kapverwondingen en werd na medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen onder politie bewaking.

De politie heeft de zaak in onderzoek en roept de samenleving op om mishandelen van aangehouden personen achterwege te laten omdat het strafbaar is. Als iemand is aangehouden moet de politie zo snel als mogelijk ingeschakeld worden om de verdachte in te rekenen.

De politie is ook bezig te onderzoeken wie verantwoordelijk zijn voor het zwaar toetakelen van de verdachten.