Leden COVID-19 Managementteam gedecoreerd door president Bouterse

De Surinaamse president Bouterse heeft dinsdag 30 juni een aantal personen in Suriname gedecoreerd voor hun onbaatzuchtige inzet voor land en volk. Het gaat om personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren.

Onder hen zijn ook de leden van het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT). De decoraties op het presidentieel paleis hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van de Dag der Vrijheden (Keti Koti) op woensdag 1 juli.

Het staatshoofd gaf aan dat de decoratie de laatste is in deze regeerperiode. De regering heeft daarom gemeend een aantal bijzondere Surinamers te decoreren. Hij sprak de hoop uit dat de onderscheidingen mogen dienen als een teken van erkenning en een uiting van waardering voor hetgeen de gedecoreerde als doel had in zijn leven.