Nadat er vanmorgen gemeld werd dat er een 12e coronadode in Suriname te betreuren is, maakt de Surinaamse overheid zojuist bekend dat er vandaag nog een patiënt is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal doden stijgt hiermee naar 13.

Volgens Starnieuws werd de patiënt verpleegd op de Intensive Care Unit (UCI) van het St. Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo. De teller op de officiële Surinaamse COVID-19 website is zojuist ook bijgewerkt: