Weer coronadode in Suriname, dodental stijgt naar 12

In Suriname is vandaag weer iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal doden is daarmee gestegen naar 12. Dat blijkt uit cijfers van de officiële Surinaamse COVID-19 website. Volgens Surinaamse media is de persoon vanmorgen overleden en was de patiënt opgenomen op de Intensive Care Unit van het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Suriname telt nu evenveel doden als buurland Guyana, waar ook 12 doden te betreuren zijn. Het totaal aantal mensen in Suriname, dat vanaf begint maart positief getest is op het coronavirus bedraagt echter bijna 500. In Guyana is dat 230.

Het aantal besmettingen is vandaag tot nu toe met twee toegenomen: