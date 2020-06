LIVE: Moestadja beëdigt nieuw gekozen assembleeleden

Minister Moestadja is vanmorgen door president Desiré Bouterse beëdigd tot fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee. Moestadja, minister van Arbeid tevens gekozen assembleelid zal de eerste vergadering van het nieuwe parlement van Suriname leiden.

De fungerend voorzitter heeft als taak om de nieuw gekozen assembleeleden te beëdigen en toe te laten en de verkiezing van voorzitter en vice voorzitter van het Surinaamse parlement te leiden.

Na deze handelingen is het werk van de fungerend voorzitter afgerond en neemt hij plaats in de zaal met de overige volksvertegenwoordigers. Op dat moment neemt de gekozen voorzitter de leiding van het parlement over.

President Bouterse wenste de fungerend voorzitter het allerbeste en succes toe om de komende handelingen in ’s lands vergaderzaal uit te voeren.

Fungerende DNA voorzitter Moestadja zegt aan het Nationaal Informatie Instituut, dat hij na de formele handelingen zich zal toeleggen op het werk als parlementariër en de volksbelangen te behartigen. Hij komt in de plaats van Jennifer Geerlings-Simons die niet heeft bewilligd om zitting te nemen in DNA.

Live beelden via Apintie:

Toelating en beëdiging parlementariërs voor zittingsperiode 2020-2025 Toelating en beëdiging parlementariërs voor zittingsperiode 2020-2025 Posted by Apintie on Monday, 29 June 2020