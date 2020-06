Hoofdwinkel Pertjajah Luhur vanaf vandaag weer open

De Pertjajah Luhur heropent vandaag haar hoofdwinkel te Beekhuizen, die ook zal fungeren als distributiecentrum. Behalve levensmiddelen zullen er ook groenten en fruit verkocht worden. De partij laat weten hiermee een afzetmarkt te creëren voor landbouwers die hun producten niet kwijt kunnen.

De winkel was een tijdje gesloten in afwachting op de formele uitslag en het bindend doen verklaren van de verkiezingsresultaten in Suriname. Volgens de PL is de sociale kracht een van de fundamenten van de partij. Met de heropening van de hoofdwinkel, wordt volgens de PL de eerste stap gezet om invulling hieraan te geven.

“De Surinaamse samenleving is heel hard getroffen door de COVID-19- maatregelen, waarbij ook de prijzen in de winkels voor de eerste levensbehoeften drastisch zijn verhoogd”. De PL laat weten dat gezien de huidige omstandigheden, de partij alles in het werk stelt om de burgers tegemoet te komen, door de producten iets goedkoper te verkopen dan in de winkels.

De producten zullen op basis van de inkoopprijs verkocht worden, waarbij de PL geen winstmarge in acht neemt. “Wat voor de partij telt, is dat het leed van de burgers enigszins wordt verlicht in deze financieel moeilijke tijd”. Geleidelijk aan zal gekeken worden om wederom de PL-eenheidscentra in de verschillende districten te bevoorraden en toegankelijk te maken voor eenieder. Daartoe zal de PL in afwachting op stabilisatie van de valutakoersen opnieuw met importeurs onderhandelen over de bevoorrading van de centra.