Korps Politie Suriname weer volop bemand

De politie is weer volop bemand. Een groot deel van de manschappen, die postief op COVID-19 waren getest en het aantal dat in quarantaine was, zijn weer te werk gesteld. Er waren vijf agenten positief getest, die het momenteel goed maken. Een deel is al ontslagen. Dit gaf hoofdinspecteur Humphrey Naarden, woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS) aan tijdens de persconferentie.

Rond de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020 waren tal van agenten werkzaam gesteld in gebieden waar er COVID-19 besmette personen waren. Hierdoor raakten enkelen besmet. De korpsleiding heeft toen met spoed alle agenten die in nauw contact waren met positief bevonden collega’s en zij die in die gebieden werkzaam waren, voor twee weken in thuisquarantaine geplaatst. Er was gelukkig niemand ziek geworden uit die groep. Met meer dan 100 agenten in quarantaine, kon het korps zijn werk niet optimaal doen. Het was een aderlating voor het politie, gaf Naarden aan.

De politie voert thans haar taken uit met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Bij het betreden van de politielokaties wordt de lichaamstemperatuur opgemeten en is een mond-en-neuskapje verplicht gesteld. De persoon wordt aangehoord door een agent. Indien het niet noodzakelijk is het gebouw binnen te treden, wordt de burger uitgenodigd naar huis te gaan. Het advies van de politie aan de burgers is om te bellen naar de politie in geval van misdaad. De politie probeert telefonisch van dienst te zijn en als plaatselijk onderzoek nodig is, zal die thuis bij de burger komen. Arrestanten mogen voorlopig geen bezoek krijgen; goederen mogen op zon- en feestdagen worden afgegeven.

De reguliere werkzaamheden zoals het opsporen van personen en verlenging van rijbewijzen, worden normaal dagelijks uitgevoerd. Zo ook de controle van de COVID-19 gestelde maatregelen onder andere de controle tijdens de lockdown, social distance van 2 meter en gezelschap van maximaal vijf personen. De politie treedt voor eerder/nu vermanend op. De politie benadrukt aan de burgers ook dat eenieder verantwoordelijk is voor hun veiligheid en dat van anderen.

Hoofdinspecteur Naarden kijkt tevreden naar de evaluatie van de total en gedeeltelijke lockdown. Hij gaf aan dat burgers over het algemeen hieraan gehoor hebben gegeven, omdat zij het gevaar beseffen van het COVID-19 virus dankzij de verschillende bewustwordingsproducties die via de mediakanalen worden gepresenteerd en ook de COVID-19 persconferentie.