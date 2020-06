Rosebel: 3 nieuwe coronabesmettingen; 259 medewerkers in quarantaine

Er zijn nu officieel in totaal 46 medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname positief getest op het coronavirus. Zaterdag zijn 3 nieuwe gevallen bijgekomen. BOG heeft het medisch team van RGM ge√Įnformeerd, dat 3 contractors die de site tussen 20 en 21 juni hebben verlaten, positief zijn getest op COVID-19.

Inmiddels zijn 9 personen genezen. Het aantal actieve cases is 37 en Waterkant verneemt dat hun gezondheidstoestand stabiel is. Momenteel bevinden zich 259 medewerkers van het goudbedrijf in overheidsquarantaines.

Het aantal positieve COVID-19 besmettingen in Suriname is zaterdag met maar liefst 76 gevallen toegenomen. Er zijn nu 265 actieve cases. 6 personen liggen op Intensive Care, 191 personen zijn genezen en 11 zijn overleden. 314 personen zijn in overheidsquarantaines.

Het werk bij het Surinaamse goudbedrijf ligt inmiddels al langer dan twee weken stil. De Rosebel Goldmines Werknemersorgansatie (RGWO) en het managementteam van het bedrijf hebben een persstilte ingelast.