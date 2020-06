Moeder filmt barbaarse mishandeling dochtertje (10) om ex-man te pijnigen

De politie van Zanderij heeft vanmorgen de 31-jarige Saskia K. op haar woonadres opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding. De vrouw had gefilmd hoe zij haar 10-jarig dochtertje op een barbaarse wijze mishandelt en dat filmpje naar haar ex-man gestuurd om hem te pijnigen, meldt het Korps Politie Suriname.

Via sociale media ging een filmpje viraal, waarbij te zien is hoe een moeder haar dochter mishandelt, die aan handen en voeten gebonden is. Een broer van de vrouw kreeg dat filmpje ook te zien en die ondernam gelijk acties. Hij stapte naar de politie van Zanderij, in wiens werk ressort zijn zuster woonachtig is en deed melding van het gebeuren.

De politie van Zanderij pakte de zaak gelijk aan wat erin resulteerde dat de moeder in deze de 31- jarige Saskia, K. vanmorgen, vrijdag 26 juni, is opgespoord en aangehouden. Het slachtoffer is haar 10-jarige dochter. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer geen zware lichamelijke letsels heeft overgehouden aan de mishandeling.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar gekomen dat Saskia haar dochter een afranseling heeft gegeven omdat het meisje gezegd heeft dat zij van haar vader houdt, de ex-man van Saskia. Nadat Saskia die mishandeling had vast gelegd stuurde zij dat filmpje naar haar ex- man om hem te pijnigen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zal besloten worden of Saskia, K. hangende het onderzoek, wel of niet in verzekering zal worden gesteld. De handelingen van de verdachte Saskia valt ook onder huiselijk geweld. Nadere informatie volgt.