VIDEO: Gewonden bij kettingbotsing op Wijdenboschbrug in Suriname

Bij een verkeersongeval vanmiddag op de Wijdenboschbrug in Suriname zijn zeker 10 auto’s zwaar beschadigd en is er sprake van een aantal gewonden. Op onderstaande beelden is te zien dat de Bosje brug daardoor gestremd is. Het gevolg daarvan was kilometers lange file aan beide kanten van de brug.

Het ongeval zou zijn veroorzaakt door een pick-up (foto) van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Vernomen wordt dat het voertuig wilde inhalen en dat de remmen het daarna begaven. De pick-up kon niet meer afremmen en ramde een voertuig waardoor er een zogenoemde kettingbotsing ontstond.

