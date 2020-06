Man dood bij aanrijding tijdens lockdown in Nickerie

Kort na het ingaan van de avondklok op maandagavond 22 juni in Suriname, heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan in het district Nickerie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat twee auto’s rond 20.15u met elkaar in botsing kwamen op de kruising van de A.K. Doergasawstraat en de Wilhelminastraat.

Een van de betrokkenen reed in een Lexus over de A.K. Doergasawstraat. Bij het naderen van de Wilhelminastraat zou een bestuurder van een andere personenauto geen voorrang aan hem hebben verleend, waardoor er een flinke botsing ontstond.

Volgens nog onbevestigde berichten uit Nickerie, was het slachtoffer(*) de veroorzaker en was hij op slag dood. Zijn lichaam is hangende het onderzoek in beslag genomen. De andere persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Gelet op de aangetroffen situatie mag aangenomen worden dat beide voertuigen behoorlijk hard hebben gereden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

(*) Eerder werd ten onrechte gemeld dat het om een jongeman ging, maar dat is niet zo.

Aanrijding met dodelijk afloop i h district Nickerie.Reon Iswardath is overleden bij een aanrijding o d kruising v AK Doergasaw e d Wilhelminastraat.Tijd 20.15 uurHij heeft geen voorrang verleend verleend ad Ondernemer Rufail Azadkhan v RA Rental.Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd.( De overledene is de broer v d arts Iswardath) Posted by Actionnieuws suriname on Monday, 22 June 2020