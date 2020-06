Vandaag vijf positieve COVID-19 gevallen erbij

Het aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname, is maandag 22 juni met vijf toegenomen en bedraagt momenteel 205. Dat is af te leiden uit de teller van de officiƫle COVID-19 website van het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT).

In totaal zijn in Suriname 2.298 personen getest waarvan uiteindelijk 319 personen positief werden getest op COVID-19. Het aantal genezen verklaarde personen is nu 106 en 385 personen zitten in quarantaine.

Epidemioloog Ingrid Krishnadath gaf maandag 22 juni tijdens de reguliere persconferentie van het NCMT aan dat er binnen 80 dagen meer dan 1.000 gevallen zouden zijn, als er geen maatregelen getroffen waren.