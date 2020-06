Directie Huize Betheljada: Alle bewoners zijn gezond

De directie van Huize Betheljada in Suriname zegt in een verklaring dat ondanks één medewerker positief getest is op het coronavirus, alle bewoners tot op dit moment gezond zijn. De verklaring volgt nadat de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald berichtte dat medewerkers van het tehuis positief getest zijn op COVID-19.

“In onze laatste nieuwsbrief waren we nog zo blij dat Covid-19 helemaal niet bij Betheljada binnen was geslopen. En gelukkig; nog steeds zijn de bewoners allemaal gezond! Helaas is één medewerker nu wel ziek, besmet met Covid-19. Toen we dit hoorden zijn terstond alle andere medewerkers ingelicht en natuurlijk werden ook de ouders allemaal op de hoogte gesteld.

Vanzelfsprekend wist iedereen al dat we de strenge Covid-19 hygiene maatregelen hanteren; die zijn nu zo mogelijk nog verder aangescherpt. Alle ruimtes waar bewoners komen zijn ontsmet. Twee andere medewerkers zijn inmiddels geswapt en de eerste testuitslag -uitslag was negatief. Wat een opluchting!

Jammer dat we een sensatie-achtige kop en een deels onjuist bericht op een site van een van de sociale media moesten zien. Gelukkig heeft onze zorg manager enige genuanceerde informatie hieraan toe kunnen voegen.

Laten we hopen dat een ieder dan nu gerust gesteld is.

Vanuit bestuur en directie is er contact met de deskundigen, de specialisten in ons land onmtrent Covid-19, en de bewoners worden goed geobserveerd. Zowel van bewoners als van medewerkers wordt zeer frequent de temperatuur opgenomen en de protocollen van het BOG, het NCCR en de viroloog worden nauwkeurig nageleefd.

Alle contacten met alle media zullen uitsluitend via de directie worden gevoerd. Dit is afgesproken met bestuur én medewerkers.

Hiermee willen we voorkomen dat er ongenuanceerde, paniek veroorzakende berichten naar buiten gaan”.