Nog steeds geen definitieve uitslag verkiezingen Guyana

In Guyana is er meer dan 3 maanden na de verkiezingen nog steeds geen definitieve uitslag bekend gemaakt. Uit de hertelling die 6 mei begon en op 9 juni is afgerond, blijkt dat de oppositionele People’s Progressive Party (PPP) de winnaar is van de stembusgang.

Maar de APNU/AFC van de zittende president Granger weigert dit resultaat te accepteren. Dit terwijl Granger had ingestemd met de hertelling en zich ertoe had verbonden de resultaten van de hertelling te respecteren en na te leven.

De Organisatie van Amerikaanse Staten had het hoofd van de verkiezingscommissie van Guyana afgelopen week opgeroepen, om de PPP uit te roepen tot de winnaar en president David Granger opgeroepen de macht over te dragen.

Maar net voordat de officiële resultaten bekend gemaakt zouden worden afgelopen donderdag, is een motie ingediend door de APNU/AFC. Hiermee wil de partij de verkiezingscommissie van Guyana blokkeren om maandag 22 juni (vandaag) de definitieve resultaten van de verkiezingen van 2 maart bekend te maken

De motie wordt vandaag behandeld bij het Hof van Beroep in het buurland van Suriname.