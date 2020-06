Meisje van 13 doet aangifte van seksueel misbruik tegen stiefvader

Een 13-jarig meisje heeft zaterdag bij de politie in Wanica aangifte van seksueel misbruik gedaan tegen haar stiefvader.

De tiener verklaarde dat zij sinds februari meerdere keren is misbruikt. Zij was bang om erover te praten. Zaterdag werd daarvan bij de politie melding gemaakt, die een onderzoek startte.

Het slachtoffer is verwezen voor medische behandeling. Afdeling Jeugdzaken in Suriname is belast met het verdere onderzoek.