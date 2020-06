Winkeldievegge na ernstige waarschuwing vrijgelaten

Een vrouw die afgelopen dinsdag door de politie werd opgepakt, nadat ze wat spullen had gestolen in een supermarkt, is na een ernstige waarschuwing vrijgelaten. Dat meldt het Korps Politie Suriname. De vrouw deed op die bewuste dinsdag 16 juni een supermarkt aan om inkopen te doen.

Na enige tijd in de winkel rond gehangen te hebben wilde zij die verlaten maar werd door de winkelier tegen gehouden. De vrouw had niet door dat de winkelier haar in de gaten gehouden had en gemerkt had dat zij spullen in haar tas gestopt had.

Bij controle trof de winkelier spullen van zijn winkel in de tas aan zoals ondergoed en zeep producten. De winkelier schakelde de politie van het bureau Uitvlugt in en de dievegge werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten om de vrouw een ernstige waarschuwing te geven en om haar na verhoor heen te zenden. Er zal een strafdossier tegen haar worden opgemaakt wat betekent dat de volgende keer dat zij betrapt wordt op winkeldiefstal zij erop mag rekenen dat zij achter slot en grendel gezet zal worden meldt de politie.

De gestolen spullen zijn terug gegeven aan de winkelier.