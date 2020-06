Gestolen auto van militair compleet gesloopt aangetroffen

Deze Toyota Corona Premio, die tussen dinsdag 9 juni 12.00u en woensdag 10 juni 07.00u was gestolen voor de kazerne in Suriname aan de Gemenelandsweg, is zondagavond 14 juni compleet gesloopt aangetroffen op een adres te Cabendadorp.

Volgens de politie had een militair die dienst had, zijn auto buiten de kazerne geparkeerd. Na afloop van zijn dienst liep hij uit de kazerne, naar de plaats waar hij zijn auto geparkeerd had en ontdekte dat die er niet meer was. De militair deed aangifte, waarna de verschillende politie-eenheden een onderzoek startte.

Het voertuig werd zondagavond gesignaleerd achter een huis in Cabendadorp. De auto is hangende het onderzoek in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of de auto op het aangetroffen adres is gesloopt.

Volgens de Surinaamse politie zijn vijf personen betrokken bij het stelen van de auto. Het onderzoek duurt voort.