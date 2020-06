Kritiek op aanwijzen activiteiten skalians als essentieel

In Suriname is er behoorlijke kritiek op het feit dat de omstreden skalians hun activiteiten tijdens de totale lockdown gewoon mogen voortzetten. Uit de woorden van majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur Directoraat Nationale Veiligheid, kon gisteren worden opgemaakt dat de skalians worden gerekend tot essentiële diensten.

Gisteren tijdens de persconferentie van het COVID-19 managementteam werd aangegeven dat hun economische activiteiten zo min als mogelijk gestopt moeten worden, met dien verstande dat ze een geldige vergunning hebben en alle andere zaken in orde zijn.

De Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) sprak een deskundige op het gebied van goudwinning en die vindt dat de kans op besmetting met COVID-19 door werken op een skalian hoog is. “Op de skalians is er ongecontroleerd contact tussen mensen in alle windrichtingen. Er is daardoor kans op onderlinge besmetting en externe transmissie” aldus de deskundige tegen dWT.

De kritiek op het laten doorwerken van de skalians is niet alleen in ons eigen land te horen, maar komt ook van de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly. Hij zegt in een gesprek met dWT dat Frans-Guyana zeker één geval van COVID-19-besmetting heeft van een goudzoeker die op een skalian werkte.

“Het feit dat er door de skalians activiteit sprake is van beweging van mensen van noord naar zuid op de rivier is een mogelijke reden van de verspreiding van het virus. Bovendien is het werk van de skalians zeer desastreus voor mens en milieu, door het gebruik van kwik en de vertroebeling van het water” aldus Joly tegen de krant.

Op Facebook gaan er al memes rond over de skalians, zoals deze: