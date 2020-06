VIDEO: Wateroverlast in zuiden van Suriname door zware regenval

Diverse dorpen in het zuiden van Suriname hebben de afgelopen dagen te maken met wateroverlast. Dit wordt veroorzaakt door zware regens in het Lawa/Tapanahonygebied, waardoor rivieren buiten hun oevers treden. Het water zet de dorpen langs de rivieren onder water, zoals te zien is in onderstaand filmpje van het dorp ‘Da san be du mi’.

De huidige situatie is nog niet zo erg als in 2006, toen in het gehele binnenland dorpen onder water gelopen waren. De lokale dorpsstructuren slaan echter al wel alarm. Als het water zo blijft stijgen, zullen mensen van sommige laag gelegen dorpen moeten worden geëvacueerd.

Het hoge water zorgt ook voor problemen bij de bestrijding van COVID-19. Herman Jintie, algemeen directeur van de Medische Zending zei gisteren dat dorpen in het zuiden voorlopig moeilijk begaanbaar zijn, vanwege de vele regenbuien. De meeste airstrips zijn voorlopig gesloten.

Gisteren gaf DNV-onderdirecteur, majoor Gwendoline Babel ook aan dat personen van de woongebieden in het zuiden van Suriname, die gestrand zijn in Paramaribo en voorlopig niet terug kunnen naar huis, zullen worden voorzien van pakketten.

Bekijk een filmpje dat op 17 juni gemaakt is, op ons Instagram kanaal (IG TV):