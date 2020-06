Eerste Surinaamse film op Netflix vanaf vandaag te zien

Vanaf vandaag, donderdag 18 juni 2020, is de Surinaamse film ‘Wiren’ te zien op het bekende streaming platform Netflix. ‘Wiren’ is hiermee de eerste Surinaamse film op Netflix. Op dit moment is de film, die volledig in Suriname is opgenomen, te zien in de BeNeLux.

De film Wiren gaat over een dove jongen uit Nickerie, die de kans krijgt om naar school te gaan. Naarmate hij ouder wordt merkt hij dat hij als dove niet dezelfde kansen heeft als andere burgers en stapt naar de rechter.

Het is een op ware gebeurtenissen gebaseerde film over de dove Surinaamse jongen Wiren Meghoe, die uiteindelijk de kans kreeg om in Nederland te gaan studeren.

Netflix plaatste zojuist een officiƫle aankondiging op haar Facebook pagina: