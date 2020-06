Man tijdens bellen na aanrijding beroofd van halsketting

Tegenwoordig ben je bijna nergens meer veilig voor rovers in Suriname. Dat ondervond ook een automobilist, die betrokken was bij een aanrijding op de kruising van de Samuel Kafiluddi- en Johan Adolf Pengelstraat. Hij werd kort na de aanrijding door een man op straat beroofd schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Na de aanrijding stapte de man uit zijn voertuig om op straat te bellen. Terwijl de man druk aan het bellen was, liep een onbekende man ineens naar hem toe en rukte met kracht de halsketting met hanger van het slachtoffer weg.

De rover maakte zich na de criminele daad snel uit de voeten, schrijft de krant. Het slachtoffer ging na de afhandeling van de aanrijding, naar het politiebureau om aangifte van de beroving te doen. Hij wist de politie alleen te vertellen wat de rover aan had.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.