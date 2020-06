13-jarige jongen vindt weggelopen 1-jarig broertje liggend in sloot

Een 13-jarige jongen in Albina heeft zijn broertje van één jaar en drie maanden, die maandag was verdronken, liggend in een goot aangetroffen. De dreumes, genaamd Chaciro Masade, was de straat opgelopen met een paar andere kinderen. Chaciro’s moeder was bezig in huis en wist niet dat hij op straat was gegaan.

Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen buiten op een woonerf speelden. Op een gegeven moment gingen de spelende kinderen de straat op. Daarbij hadden zij niet door dat de 1-jarige Chaciro achter hun aan liep. Chaciro moet toen in een goot zijn gevallen.

Op een gegeven moment keek de moeder uit naar haar zoontje maar zag hem nergens op het erf. Zij sloeg alarm en men begon Chaciro te zoeken. Chaciro’s 13-jarige broer trof hem liggend in de goot aan. Chaciro leek buiten bewustzijn te verkeren.

Het jongetje werd met spoed naar een RGD polikliniek gebracht, alwaar de dokter hem begon te reanimeren zonder het gewenste resultaat. De jongen bleek te zijn verdronken in de goot.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Chaciro afgestaan aan zijn nabestaanden, meldt de politie.