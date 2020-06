Aanhoudende regens stagneren werk MZ in Sipaliwini

Sinds de epidemiologische missie van de Medische Zending Suriname (MZ) in Paramaribo is teruggekeerd na Sipaliwini te hebben aangedaan, heeft de MZ het gebied niet meer kunnen aandoen. Hieraan liggen de aanhoudende regens ten grondslag. MZ-directeur Herman Jintie zei via een zoomgesprek tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam dat met uitzondering van Kawemhakan alle vliegvelden onbegaanbaar zijn.

“Vanaf het moment dat we terug zijn, regent het verschrikkelijk in het zuiden,” aldus directeur Jintie. Hij benadrukte dat er geen vluchten kunnen worden uitgevoerd, waardoor de missie die MZ gepland heeft nog niet heeft plaatsgevonden. Directeur Jintie zei dat de Medische Zending desondanks de situatie in het zuiden blijft monitoren vanuit haar 51 poliklinieken. Er is goed contact met de dorpen en de poliklinieken.

Het stemt de directeur goed dat de situatie niet is verergerd. “Integendeel, de mensen maken het goed, er zijn geen nieuwe gevallen van griep of griep gerelateerde verschijnselen,” aldus de directeur. Hij zegt dat het team tijdens haar aanwezigheid in Sipaliwini heeft geconstateerd dat de situatie niet ernstig was, in de zin dat mensen niet ernstig ziek waren. De missie kwam terug naar de stad met de uitgevoerde testen in de hoop dat het om gewone griepgevallen ging. Echter werd geconstateerd dat het om een corona-infectie ging, waardoor de COVID-barometer landelijk ook omhoog ging.

Desondanks maken de mensen hun nu redelijk goed. Directeur Jintie zegt dat de Medische Zending dagelijks contact heeft met haar polikliniek in Sipaliwini. Ook is het team gereed om te vertrekken zolang de situatie dat toelaat. Directeur Jintie: “We zijn nu drukdoende te kijken naar andere mogelijkheden om het gebied aan te doen. We zijn elke dag in contact met de vliegmaatschappij die klaarstaat om ons te vervoeren, alsook de luchtvaartdienst”.