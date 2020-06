Man slaat z’n vrouw met hard voorwerp tijdens woordenwisseling

Ruzie komt in de beste relaties voor en meestal blijft het gelukkig bij woorden. Een woordenwisseling tussen een man en een vrouw in Suriname, draaide deze week echter uit op een handgemeen. Daarbij raakte de vrouw gewond, meldt het Korps Politie Suriname.

De Surinaamse politie heeft afgelopen maandag daarvoor de 24-jarige Saverio S. aangehouden en in verzekering gesteld, nadat de vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het stel ruzie had. Tijdens een woordenwisseling sloeg de man het slachtoffer met een hard voorwerp, waardoor zij letsel, opliep.

Saverio werd op die bewuste maandag 15 juni aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld door de politie voor mishandeling van zijn levenspartner meldt het KPS.