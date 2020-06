Vader treft 13-jarige zoon dood in bed aan

In een woning te Paramaribo heeft een vader zijn 13-jarige zoon afgelopen zondag dood in bed aangetroffen. De man maakte de puber tegen 11.30u wakker, maar zag dat het kind niet meer bewoog schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant zou de jongen zaterdagavond nog games op zijn mobiel hebben gespeeld. Hij ging zondag rond 6.00 uur in de slaapkamer van zijn moeder. Daarna zou hij gaan slapen en liep naar zijn slaapkamer. Toen de vader hem later daar wilde wekken, bewoog hij niet.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd. Die schakelde een arts en een ambulance in. Pogingen om de jongen te reanimeren hadden geen resultaat; er werd geconstateerd dat hij geen teken van leven vertoonde schrijft Times.

Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is.