Grote doorbraak in behandeling ernstig zieke coronapatiënten met goedkoop middel

Britse media melden vandaag op basis van onderzoek, dat er een grote doorbraak is in de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten met een middel. Het goedkope en algemeen verkrijgbaar geneesmiddel dexamethason, kan de levens redden van patiënten die ernstig ziek zijn door het coronavirus.

Omdat het goedkoop is, kan het ook enorm nuttig zijn in arme landen of landen die kampen met een hoog aantal COVID-19-patiënten, zoals Suriname.

Na gebruik van lage doses van het generieke steroïde middel dexamethason, door patiënten die met ernstige infecties veroorzaakt door COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, daalde het sterftecijfer met ongeveer een derde. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens die dinsdag bekend werden (PDF).

Britse experts zeggen dat de behandeling met lage doses steroïden een grote doorbraak is in de strijd tegen het dodelijke virus. Het verminderde het risico op overlijden met 1/3e voor patiënten op beademingsapparaten. Voor degenen die zuurstof gebruiken, is het aantal doden met 1/5 verminderd.

Het middel maakt deel uit van ’s werelds grootste proef waarbij bestaande behandelingen worden getest om te zien of ze ook werken tegen het coronavirus. Onderzoekers schatten dat als het medicijn vanaf het begin van de coronaviruspandemie in het VK beschikbaar was geweest, tot 5.000 levens hadden kunnen worden gered.