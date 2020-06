Monitoring genezen COVID-19 patiënten gaat voort

Personen die met het COVID-19 virus in Suriname besmet waren en genezen zijn verklaard, zullen na deze periode nog verder gemonitord worden. Dit zal nog in een breder kader met alle actoren verder worden besproken. Deze geruststelling gaf Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid tijdens de reguliere COVID-19 persbijeenkomst.

Eerder werd bekendgemaakt dat het ontslagbeleid van COVID-19 genezen patiënten was aangepast. Ofschoon de aanpassing is doorgevoerd, bestaat er volgens directeur Jessurun nog geen breed genomen draagvlak. Het ministerie van Volksgezondheid heeft gemeend om met de sectie Huisartsen van de Vereniging van Medici (VMS) van gedachten te wisselen over de zorg nadat de patiënten naar huis mogen. Het is namelijk zo dat de publieke gezondheidszorg daarna nog doorgaat en het ministerie zal via het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) deze groep verder begeleiden. De Surinaamse samenleving en de genezen patiënten worden gerustgesteld dat ze verder gemonitord worden.

Verder gaf Jessurun aan, dat het ministerie van Volksgezondheid en met name de directeur volgens de Besmettelijke Ziektewet van 1953 een immense verantwoordelijkheid heeft voor de publieke gezondheidszorg wanneer het komt op de uitbraak van een ziekte. Daarnaast heeft het ministerie de verantwoordelijkheid over de zorg van de personen die individueel positief zijn bevonden.

Volgens de vorige ontslagregeling werden patiënten pas naar huis gestuurd als de test tot tweemaal toe negatief was. Nu wordt een andere regeling toegepast, waarbij niet tweemaal negatief hoeft worden getest. Eenmaal een persoon is hersteld, komt het COVID-19 virus doorgaans niet meer voor in het lichaam van zo iemand. “We zitten aan de veilige kant als wij rekenen vanaf de eerste dag dat de persoon ziekteverschijnselen vertoont tot en met veertien dagen daarna. Dat is het tijdstip waar je veilig kunt aannemen dat zo iemand geen virus meer uitscheidt en dus niet meer besmettelijk is voor anderen, ongeacht of de swab op dat moment positief is”, aldus infectioloog Stephen Vreden bij de persconferentie van vrijdag 13 juni.